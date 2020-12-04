В Москве стартовала онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса

В Москве стартовала электронная запись медиков, учителей и работников городских соцслужб на вакцинацию от коронавируса. Так, она доступна на портале mos.ru.

Запись была открыта по поручению президента России Владимира Путина, который сказал вице-премьеру Татьяне Голиковой начать делать прививки на следующей неделе.

По словам российского лидера, в ближайшие дни в России произведут свыше двух миллионов доз вакцины «Спутник V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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