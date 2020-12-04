В Узбекистан поступили первые образцы «Спутник V»
Узбекистан получил первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для проведения испытаний и последующего ее производства. Об этом сообщается на сайте Минпромторга РФ.
Отмечается, что министр промышленности и торговли России Денис Мантуров лично доставил препарат в Ташкент. Образцы принял первый замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики Холмамат Норбоев.
«Образцы переданы узбекской стороне для проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Узбекистана», — указано в сообщении ведомства.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Более 50 стран подали заявки на покупку российской вакцины «Спутник V»
— В Сербию доставили российскую вакцину «Спутник V»