В Узбекистан поступили первые образцы «Спутник V»

Узбекистан получил первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для проведения испытаний и последующего ее производства. Об этом сообщается на сайте Минпромторга РФ.

Отмечается, что министр промышленности и торговли России Денис Мантуров лично доставил препарат в Ташкент. Образцы принял первый замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики Холмамат Норбоев.

«Образцы переданы узбекской стороне для проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Узбекистана», — указано в сообщении ведомства.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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