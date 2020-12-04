В Москве в пятницу ожидается до -4°С

В Москве 4 декабря ожидается облачность с прояснениями, небольшой снег и местами гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, температура воздуха днем составит от -2 до -4°С. Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 10 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся от -5 до -7°С.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.