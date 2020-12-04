Центральную Россию ждет аномально холодная погода

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ряде регионов Европейской России, в том числе Калмыкии, температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 7-10 градусов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«4-8 декабря в Нижегородской, Кировской, Мордовии, Марий Эл аномально холодная температура со среднесуточной температурой на семь градусов ниже нормы. На семь и более градусов ниже», — говорится в сообщении.

В северной половине Калмыкии, по словам Вильфанда, ожидается аномально холодная погода с температурой воздуха на 10-12 градусов ниже климатической нормы, ночью морозы достигать -22 градусов.

На севере Волгоградской области и на побережье Волги температура опустится на 10-15 градусов ниже нормы.

«В Пензенской области ниже климатической нормы на 9-10 градусов», — добавил Вильфанд.

Столь значительные отклонения от нормы являются опасным погодным явлением и требуют подготовки коммунальный служб и медиков, подчеркнул Вильфанд.

«Начинаются обморожения. Это по-настоящему тревожная информация», — уточнил Вильфанд.

Он добавил, что в центральной России температура будет на 1-2 градуса ниже нормы. Похолодание ожидается на юге Западной Сибири, на юге и в центре Урала, в среднем и нижнем Поволжье, в Южном федеральном округе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Осень в Москве стала самой теплой за всю историю наблюдений

— Россиян предупредили о похолодании с выходных

— Москвичей ожидает высокое атмосферное давление и бесснежная погода