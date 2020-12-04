Депутат попросил Google ввести блокировку за трансляции насилия на YouTube

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов обратился к руководителю российского подразделения Google Дэвиду Снэддону с просьбой установить во внутренних правилах YouTube блокировку за трансляции с насильственным контентом, а также предложил Роскомнадзору заняться этим вопросом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Депутат считает, что в интернете распространяется насильственный контент, который подается как развлекательный.

«Трагические инциденты лишь усиливают интерес аудитории к подобному контенту, что приносит большую прибыль его создателям, и что приводит к еще большему количеству подобного контента», — говорится в сообщении.

Что касается Роскомнадзора, парламентарий предлагает ведомству проработать вопрос в рамках рабочей группы.

«Прошу Вас рассмотреть возможность организации совместной специализированной рабочей группы, в состав которой войдут как представители законодательных и исполнительных органов государственной власти, так и представители компаний», — написал Власов.

Он подчеркнул, что готов войти в состав группы.

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