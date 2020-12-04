Москвичей ожидает высокое атмосферное давление и бесснежная погода

Снега в Москве и области не будет до конца следующей рабочей недели, а в ближайшие дни атмосферное давление будет значительно превышать норму. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, в Москву установилась зимняя погода, но до конца следующей рабочей недели снега не предвидится.

Ночные температуры в воскресенье будут -8-13, а днем -5-7.

«Мощный антициклон захватил центр Европейской России, также западную и восточную ее части, что установило погоду с высоким давлением. Давление значительно превышает нормы», — сказал Вильфанд.

По его словам, с 6 по 8 декабря давление в столице будет превышать норму примерно на 20 мм. рт. с., что очень значительно.

Такая погода продержится до конца рабочей недели, подчеркнул Вильфанд.

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