Москвичей ожидает высокое атмосферное давление и бесснежная погода
Снега в Москве и области не будет до конца следующей рабочей недели, а в ближайшие дни атмосферное давление будет значительно превышать норму. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, в Москву установилась зимняя погода, но до конца следующей рабочей недели снега не предвидится.
Ночные температуры в воскресенье будут -8-13, а днем -5-7.
«Мощный антициклон захватил центр Европейской России, также западную и восточную ее части, что установило погоду с высоким давлением. Давление значительно превышает нормы», — сказал Вильфанд.
По его словам, с 6 по 8 декабря давление в столице будет превышать норму примерно на 20 мм. рт. с., что очень значительно.
Такая погода продержится до конца рабочей недели, подчеркнул Вильфанд.
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