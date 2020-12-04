Число зараженных COVID-19 превысило 65 млн

Более 65 млн человек во всем мире заболели COVID-19. Об этом свидетельствуют данные университет Джонса Хопкинса.

Таким образом, коронавирусом во всем мире заразились 65 016 336 человек.

Из них 1 502 728 скончались. 41 699 652 пациентов выздоровели.

В России выявили свыше 2,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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