В Италии введут карантин для возвращающихся с рождественских каникул

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте.заявил, что итальянцы, возвращающиеся из-за рубежа в период рождественских и новогодних каникул, пройдут карантин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мы пытаемся избежать нового всеобщего локдауна, подобного тому, что был введен весной. Существует риск третьей волны, которая может наступить в январе и оказаться столь же тяжелой, как первая и вторая», — сказал премьер Италии.

По словам Конте, введенные ранее меры позволили снизить важнейший показатель хода эпидемии – индекс распространения заражения — до 0,91.

«Падает число поступлений пациентов в отделения скорой помощи», — сказал он.

Конте также изложил положения принятого в среду декрета, который запретит с 21 декабря по 6 января выезжать за пределы своего региона без подтвержденной необходимости. Запрет распространяется 25 и 26 декабря, также 1 января и на перемещения между городами – коммунами в административном делении страны. Исключения составляют поездки по работе, возвращение домой, крайние обстоятельства и состояние здоровья.

Новый документ позволит итальянским магазинам в «оранжевой» и «желтой» зоне работать до 9 вечера при том, что комендантский час остается в силе с 10 вечера до 5 утра. А в ночь на первое января будет даже продлен до 7 утра. Часы работы баров и рестораны в «желтых» регионах останутся прежними – их закрытие должно произойти не позднее 6 вечера.

В остальном Конте подтвердил положения нового декрета, опубликованные в итальянских СМИ. 7 января будет снова разрешено посещение школы учениками старших классов. Кроме того, с 7 января возможно открытие горнолыжных курортов, которые не работают с конца октября.

«Это Рождество будет другим, но не станет менее настоящим»,- - сказал премьер.

В Италии коронавирусом заразился 1 620 901, выздоровели 784 595, погиб 56 361 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 64,3 млн заболевших, 44 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.

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