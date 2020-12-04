Почти 20 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах
Дарья Тарасенко
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В столичных аэропортах отменили и задержали почти 20 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
По данным на 0.25 мск, в Домодедово отменили два вылета.
При этом во Внуково четыре рейса задержано и три — отменено.
Кроме того, в Шереметьево задержано восемь рейсов.
Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.
Ранее стало известно, что власти Кипра откроют границы для россиян с 1 марта 2021 года.
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