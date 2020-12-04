Почти 20 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

В столичных аэропортах отменили и задержали почти 20 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

По данным на 0.25 мск, в Домодедово отменили два вылета.

При этом во Внуково четыре рейса задержано и три — отменено.

Кроме того, в Шереметьево задержано восемь рейсов.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

Ранее стало известно, что власти Кипра откроют границы для россиян с 1 марта 2021 года.

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