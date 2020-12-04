В Сербию доставили российскую вакцину «Спутник V»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в страну были доставлены образцы российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передает РИА «Новости».

Он отметил, что в Сербию прибыли первые 20 доз препарата, где они пройдут испытание в институте вирусологии «Торлак».

«Наши специалисты в ближайшие дни и недели их испытают и скажут, можем ли мы их принять или нет», — сообщил Вучич.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 64,5 млн заболевших, более 41,5 млн человек выздоровели, а свыше 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,3 млн человек с COVID-19.

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