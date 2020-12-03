Число умерших от коронавируса в мире превысило 1,5 млн

Число умерших с коронавирусом нового типа в мире преодолело отметку в 1,5 млн. Об этом следует из данных университета Джонса Хопкинса.

По его данным, в мире скончались уже 1 501 758 человек с диагнозом COVID-19.

Всего в мире выявлено 64 964 775 случаев заражения, 41 699 652 человек выздоровели.

В России выявили свыше 2,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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