Еще 77 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве скончались 77 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа, сообщает городской оперативный штаб.

Общее число летальных исходов новой коронавирусной инфекции в столице увеличилось до 9203, следует из данных оперштаба.

За все время пандемии в России выявлено более 2,3 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 41 тыс. — с летальным исходом. Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Разработанный центром Гамалеи и РФПИ препарат получил название «Спутник V».

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