Иммунолог рассказал о противопоказаниях вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавируса нового типа, как и любое лекарство, имеет противопоказания, заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире радио «Комсомольская правда».

Первым из противопоказаний является гиперчувствительность к компонентам вакцины, отметил эксперт. Он добавил, что людям, у которых раньше была тяжелая реакция на сделанную прививку, следует изучить инструкции к вакцинам от коронавируса. Им стоит уделить внимание указанным компонентам вакцины и разделу о противопоказаниях.

Кроме того, нельзя делать вакцину сразу после обострения хронического заболевания или перенесенной коронавирусной инфекции, рассказал иммунолог. Он подчеркнул, что в таких случаях вакцинацию можно пройти только спустя месяц после окончания острого периода заболевания.

За все время пандемии в России выявлено более 2,3 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 41 тыс. — с летальным исходом. Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Разработанный центром Гамалеи и РФПИ препарат получил название «Спутник V».

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