Блогер Reeflay задержан в связи со смертью его подруги во время стрима

В Подмосковье по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки, задержан блогер Стас Решетников (Reeflay). Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Отмечается, что следователи возбудили в отношении 30-летнего блогера уголовное дело.

«В настоящее время подозреваемый задержан, его допрашивает следователь», — указано в сообщении.

В СК со ссылкой на данные эксперта также рассказали, что помимо прочего у погибшей девушки выявлена закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома, которая появилась «в результате не менее трех воздействий по лицу».

2 декабря Решетников в прямом эфире обнаружил на балконе своего дома в Подмосковье неподвижное тело беременной подруги, он не останавливал трансляцию до приезда врачей, которые констатировали смерть девушки. Позже блогера доставили к следователям. По словам источника в правоохранительных органах, стример отрицает свою причастность к гибели знакомой.

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