В Бурятии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Республике Бурятия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

Согласно его данным, землетрясение было зафиксировано в 15.37 мск. Эпицентр стихии находился в 366 км восточнее от города Усть-Кут Иркутской области и имел координаты 55.84 градуса северной широты и 111.37 градуса восточной долготы.

В филиале отметили, что это сейсмособытие оценивается как «очень сильное» по показателю интенсивности сотрясений в эпицентре.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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