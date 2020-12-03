В Бурятии произошло сильное землетрясение
Антон Демидов
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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Республике Бурятия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.
Согласно его данным, землетрясение было зафиксировано в 15.37 мск. Эпицентр стихии находился в 366 км восточнее от города Усть-Кут Иркутской области и имел координаты 55.84 градуса северной широты и 111.37 градуса восточной долготы.
В филиале отметили, что это сейсмособытие оценивается как «очень сильное» по показателю интенсивности сотрясений в эпицентре.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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