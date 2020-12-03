Срок ожидания результатов тестов на COVID-19 сократят до суток
Срок выдачи результатов тестов на коронавирус нового типа следует со временем сократить до одних суток, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит ТАСС.
В настоящее время срок ожидания результатов теста составляет 48 часов. При этом, по словам Поповой, около 12% всех обращений на горячую линию связано с нарушением срока выдачи результатов тестов.
Глава Роспотребнадзора добавила, что следует работать не только над тем, чтобы достичь установленных 48 часов, но и над сокращением срока ожидания до 24 часов.
За все время пандемии в России выявлено более 2,3 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 41 тыс. — с летальным исходом. Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Разработанный центром Гамалеи и РФПИ препарат получил название «Спутник V».
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