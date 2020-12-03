Попова заявила о напряженной ситуации с COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1» заявила, что ситуация с коронавирусом в России по-прежнему остается напряженной.

По ее словам, темпы прироста заражений в стране снижаются, но при этом общее число новых выявленных случаев COVID-19 «достаточно большое».

По последним данным, в России выявлено 2 375 546 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 1 859 851 человек, скончались 41 607 пациентов.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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