Попова рассказала, люди какого возраста чаще всего болеют COVID-19

Чаще всего коронавирусом нового типа в России заражаются люди в возрасте от 29 до 64 лет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит ТАСС.

«Больше всего сегодня заражаются люди трудоспособного возраста, люди от 29 до 64 лет. Достаточно большое количество заражений на рабочем месте, в офисах», – рассказала Попова.

За все время пандемии в России выявлено более 2,3 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 41 тыс. — с летальным исходом. Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Разработанный центром Гамалеи и РФПИ препарат получил название «Спутник V».

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