Арестованного Губанова подозревают в передаче секретных авиаразработок

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России подозревает арестованного Анатолия Губанова в передаче секретных российских разработок в авиационной промышленности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следователей, Губанов передавал российские разработки за рубеж, рассказал источник. Он добавил, что материалы возбужденного против подозреваемого уголовного дела о государственной измене содержат гриф «секретно».

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал Анатолия Губанова до 2 января следующего года по подозрению в государственной измене. Известно, что подозреваемый являлся преподавателем Московского физико-технического института (МФТИ). При этом, по словам ректора вуза, МФТИ не являлся основным местом работы ученого.

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