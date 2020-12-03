Медсестры больницы в Новосибирске предстанут перед судом за избиение детей
Генеральная прокуратура России провела проверку в детской туберкулезной больнице в Новосибирске после сообщений о жестоком обращении с несовершеннолетними пациентами, сообщается на сайте ведомства.
Результаты проверки показали, что многие дети длительное время находились в стационаре без законных представителей, а персонал зачастую позволял себе грубое отношение и применение физической силы, указано в сообщении.
Уголовные дела по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего были возбуждены против двух медсестер больницы, в настоящее время обвинительные заключения по делам направлены в суд.
Кроме того, несмотря на неоднократные жалобы, региональное министерство здравоохранения с 2016 года не провело ни одной плановой проверки больницы, отмечает прокуратура. По результатам проверки областному минздраву и главному врачу больницы внесены представления.
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