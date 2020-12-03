Арестованный за госизмену россиянин является преподавателем МФТИ
Полина Рутковская
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Арестованный в Москве по подозрению в государственной измене россиянин Анатолий Губанов является преподавателем Московского физико-технического института (МФТИ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Губанов является преподавателем кафедры «Физика полета», имеет степень кандидата технических наук.
Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал Губанова до 2 января следующего года по подозрению в государственной измене.
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