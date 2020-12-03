Более 50 стран подали заявки на покупку российской вакцины «Спутник V»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что более 50 стран подали заявки на приобретение вакцины от коронавируса «Спутник V», передает ТАСС.

По ее словам, они рассчитывают на получение свыше 1 млрд доз российского препарата.

Дипломат также отметила, что интерес к вакцине растет и среди стран Евросоюза.

«Наряду с поставками образцов препарата в Венгрию российские представители ведут переговоры с рядом других европейских партнеров», — сказала Захарова.

Она добавила, что 27 ноября делегация из Франции посетила Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), чтобы обсудить производство «Спутника V» и массовую вакцинацию.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Разработанный центром Гамалеи и РФПИ препарат получил название «Спутник V».

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