В Белоруссии амнистировали более 11 тысяч осужденных

Более 11 тыс. осужденных были амнистированы в Белоруссии в ходе исполнения закона об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, сообщается в официальном Telegram-канале официального представителя белорусского МВД Ольги Чемодановой.

«Амнистия коснулась более 11 тыс. человек <...>. Всего из мест лишения свободы освобождено около 2,6 тыс. осужденных, более чем 4,5 тыс. человек срок наказания сокращен на один год», – указано в сообщении.

Кроме того, общий размер возмещенного пострадавшим ущерба составил более 5 млн белорусских рублей (около 143,7 млн российских рублей).

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