Подозреваемый в госизмене россиянин арестован в Москве
Полина Рутковская
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Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене россиянина Анатолия Губанова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Дарью Розмахову.
Подозреваемый будет помещен под стражу до 2 января следующего года, заявила представитель суда.
Другие подробности на данный момент не приводятся.
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