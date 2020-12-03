Подозреваемый в госизмене россиянин арестован в Москве

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене россиянина Анатолия Губанова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Дарью Розмахову.

Подозреваемый будет помещен под стражу до 2 января следующего года, заявила представитель суда.

Другие подробности на данный момент не приводятся.

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