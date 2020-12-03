Путин поддержал идею о бесплатном втором образовании для инвалидов

Президент России Владимир Путин поддержал идею о предоставлении людям с инвалидностью получать второе высшее образование за счет бюджетных средств, сообщает РИА «Новости».

С соответствующим предложением депутат Государственной думы Олег Смолин выступил в ходе встречи главы государства представителями общественных организаций инвалидов.

Смолин попросил президента предоставить людям, получившим инвалидность после окончания учебного заведения и не имеющим возможности работать по специальности, право на бесплатное второе образование.

Глава государства назвал данную идею «обоснованной» и поручил вице-премьеру по социальным вопросам Татьяне Голиковой проработать данное предложение в правительстве.

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