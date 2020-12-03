Взрыв произошел на трикотажной фабрике под Воронежем

Парогенератор взорвался в котельной на трикотажной фабрике в Борисоглебске под Воронежем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Взрыв привел к частичному разрушению стен котельной и цеха фабрики, указано в сообщении. По данным следствия, две сотрудницы предприятия были госпитализированы. Всего пострадали пять женщин, троим из них помощь была оказана амбулаторно, заявляют медики.

В настоящее время прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности и организации охраны труда на предприятии.

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