Взрыв произошел на трикотажной фабрике под Воронежем
Полина Рутковская
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Парогенератор взорвался в котельной на трикотажной фабрике в Борисоглебске под Воронежем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Взрыв привел к частичному разрушению стен котельной и цеха фабрики, указано в сообщении. По данным следствия, две сотрудницы предприятия были госпитализированы. Всего пострадали пять женщин, троим из них помощь была оказана амбулаторно, заявляют медики.
В настоящее время прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности и организации охраны труда на предприятии.
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