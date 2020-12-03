В ПФР назвали число имеющих инвалидность россиян

В России проживает свыше 11,7 млн человек с разной степенью инвалидности. Из этого числа 6,2 млн — женщины, а 4,8 млн — мужчины, говорится в сообщении Пенсионного фонда России (ПФР).

Притом первую группу инвалидности имеют 1,4 млн россиян, вторую — около 5 млн человек, третью — 4,6 млн. Дети составляют 5,6% (700 тыс.) от общего числа инвалидов: 57% — мальчики и 43% — девочки.

«3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов. В России эта дата также имеет особое значение, поскольку в стране насчитывается 11,7 миллионов граждан с разной степенью инвалидности. Как и в большинстве стран, в России для инвалидов существует ряд мер государственной поддержки », — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры оформления инвалидности, гражданам больше не нужно будет повторно обращаться в поликлинику для уточнения направления с результатами медицинских обследований.

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