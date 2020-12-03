Москвичей ждет холодная «марсианская» погода на следующей неделе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москву придет холодная «марсианская» погода без снега, но с морозами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, начиная с 6 декабря ожидается солнечная погода с сибирскими морозами.

«Температура будет с каждым днем падать, и на следующей неделе температура упадет ночью до -9...-14°C, днем -3...-8°C. Впереди нас ждет преимущественно солнечная, с бешеным дефицитом осадков и умеренными морозами «марсианская» погода», — заявил Тишковец.

Главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова отметила, что к следующим выходным (12-13 декабря) температура может немного повыситься, так как влияние Сибирского антициклона начнет ослабевать. Ожидается, что ночью будет -8...-10°C, а днем -5°C, также может выпасть небольшой снежок.

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