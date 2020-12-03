В Азербайджане подтвердили намерения реинтегрировать армян Карабаха

В Баку подтвердили решительные намерения реинтегрировать армян, живущих на территории перешедших Азербайджану территорий Нагорного Карабаха. Об этом заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов, передает ТАСС

По его словам, в Баку рассчитывают на то, что армянское поселение региона будет реинтегрировано в азербайджанское политическое, социальное и экономическое пространство. Байрамов подчеркнул, что им будут гарантированы все те права и свободы, которыми обладают все граждане Азербайджана, независимо от этнического происхождения.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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