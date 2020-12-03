Жившие в балашихинском лесу отец и сын улетели в Узбекистан

Жившие в балашихинском лесу отец с сыном улетели в Узбекистан 2 декабря. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку после того, как в сети распространилась информация о семилетнем мальчике, живущем с отцом в хижине, построенной в лесном массиве города Балашиха. По данным МВД по Московской области, мама мальчика умерла. В СМИ сообщали, что мужчина хотел уехать с сыном на родину, в Узбекистан, однако пандемия коронавируса нарушила эти планы.

«История маленького Амалия, который жил в подмосковном лесу с отцом под Балашихой, подошла к концу. Вчера отец и сын улетели на родину, в Узбекистан, где Амаля уже ждет бабушка», — рассказала Мишонова.

По ее словам, благодаря работе сотрудников органов опеки, городского суда, ЗАГСа, посольства Узбекистана удалось восстановить документы мальчика и мужчины, подтвердить личность отца и родство, а также предоставить им документы на выезд.

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