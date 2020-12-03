Прививку от коронавируса москвичам будут делать вакциной «Спутник V»

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Прививку от коронавирусной инфекции жителям Москвы будут делать российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что прививку от коронавируса могут сделать те лица, у которых нет хронических заболеваний, а также граждане, которые не болели ОРВИ последние две недели и не делали прививки последние 30 дней.

Вакцинация также противопоказана беременным и кормящим женщинам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии с 4 декабря электронной записи на прививку от коронавирусной инфекции для сотрудников сферы образования и здравоохранения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Москве выявили еще 7 750 случаев COVID-19

Собянин объявил об открытии 4 декабря записи на вакцинацию от коронавируса

Собянин: врачи и учителя в Москве смогут первыми сделать прививку от коронавируса