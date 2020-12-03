Прививку от коронавируса москвичам будут делать вакциной «Спутник V»

Прививку от коронавирусной инфекции жителям Москвы будут делать российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что прививку от коронавируса могут сделать те лица, у которых нет хронических заболеваний, а также граждане, которые не болели ОРВИ последние две недели и не делали прививки последние 30 дней.

Вакцинация также противопоказана беременным и кормящим женщинам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии с 4 декабря электронной записи на прививку от коронавирусной инфекции для сотрудников сферы образования и здравоохранения.

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