В Иране число случаев коронавируса превысило 1 млн

В Иране число случаев коронавирусной инфекции достигло 1 003 494, жертвами пандемии за весь период стали 49 348 человек, вылечились 699 315. Об этом заявила официальный представитель минздрава Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.

По ее словам, за минувшие сутки в республике выявили 13 922 новых случая COVID-19, зарегистрировано 358 летальных исходов.

Глава минздрава Ирана Саид Намаки заявил, что в стране наблюдается сокращение смертности от коронавируса, однако это нельзя воспринимать как нормализацию ситуации с коронавирусом.

В Иране неоднократно регистрировали антирекорды. Так, страна перешла от 3,5 тысячи случаев заражения в сентябре до более 13 тысяч в середине ноября.

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