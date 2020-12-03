В организме умершей во время стрима девушки нашли наркотики

Первые результаты экспертизы по делу о погибшей в прямом эфире блогера Стаса Решетникова (Reeflay) девушки показали наличие наркотиков у нее в крови. Об этом пишет Telegram-канал «112».

В крови у Валентины были найдены мефедрон, амфетамин, каннабис и алкоголь. У стримера в крови также были обнаружены мефедрон и алкоголь.

По предварительным данным, девушка умерла от остановки сердца из-за интоксикации, а холод оказался отягчающим фактором.

2 декабря Решетников в прямом эфире обнаружил на балконе своего дома в Подмосковье неподвижное тело беременной подруги, он не останавливал трансляцию до приезда врачей, которые констатировали смерть девушки. Позже блогера доставили к следователям. По словам источника в правоохранительных органах, стример отрицает свою причастность к гибели знакомой.

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