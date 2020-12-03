Минздрав намерен внести корректировки в целевые показатели смертности

Минздрав России намерен скорректировать целевые показатели по летальным исходам. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, передает РИА «Новости».

«Отдельно хотелось бы сказать о показателях смертности, очевидно, что в силу объективных причин будут предполагаться некоторые корректировки плановых значений», — сказал политик на совещании «О реализации национальных проектов в социальной сфере в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

По его словам, для недопущения негативных последствий необходимо принять дополнительные меры и усилия.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 2 375 546 случаев коронавируса. Скончались от инфекции 41 607 человек, выздоровел 1 859 851 пациент.

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