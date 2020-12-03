Трамваи четырех маршрутов задерживаются из-за ДТП в центре Москвы
Катерина Медведева
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В центре Москвы задерживаются трамваи четырех маршрутов из-за аварии. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
«Из-за ДТП на Нижней Красносельской улице задерживаются трамваи № Б, 37, 45, 50», — говорится в сообщении.
Отмечается, что маршруты временно изменены.
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