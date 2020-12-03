В России поставлен очередной суточный рекорд по коронавирусу

В России выявили 28 145 случаев коронавируса за сутки, это максимум с начала пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

В последний раз рекорд был установлен 27 ноября, тогда было зарегистрировано 27 547 заболевших.

Отмечается, что больше всего новых случаев инфекции за последние 24 часа было зафиксировано в Москве (7 750), Санкт-Петербуре (3 692), Московской области (1 193).

За прошедший день выздоровели 29 502 человека, скончались 554.

Всего в стране зафиксировано 2 375 546 случаев инфицирования, вылечился 1 859 851 пациент, скончались 41 607.

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