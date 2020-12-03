В письмах к Деду Морозу просят здоровья и окончания пандемии

В письмах Деду Морозу в этом году просят здоровья и скорейшего окончания пандемии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя отделения вотчины волшебника в Великом Устюге Наталью Медведкову.

По ее словам, к 1 декабря на почту Деда Мороза пришло больше 3,8 млн писем. В день приходят от 900 до 3000 писем, обычно основной поток приходится на конец декабря. Отмечается, что в этом году почти в два раза выросло число заказных писем. Это говорит, что людям важно, чтобы их послание точно дошло.

Дети чаще всего просят телефоны, конструкторы LEGO и куклы LOL. Также у Деда Мороза просят крупные подарки — синтезаторы, велосипеды и гироскутеры.

«Недавно к желаемым подаркам прибавились пижамы кигуруми и акула из IKEA», — добавила Медведкова.

Взрослые пишут как о материальных, так и о нематериальных желаниях. Из материальных благ традиционно просят квартиры, машины и уже чуть меньше путешествия.

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