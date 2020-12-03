Массовая драка между подростками произошла в метро Петербурга

Полицейские задержали трех подростков и 19-летнего молодого человека после массовой драки на станции «Площадь Александра Невского - 1» в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Полицейские совместно с сотрудниками безопасности метрополитена задержали четверых молодых людей. Троим — по 17 лет, четвертому — 19 лет. Трое из них нигде не учатся и не работают», — рассказали в ведомстве.

Драка произошла вечером 2 декабря. В отношении задержанных были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, а также возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Двое задержанных были переданы родителям, еще один находится в центре временного содержания несовершеннолетних, а 19-летний молодой человек — в отделе полиции.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В настоящий момент у полицейских есть запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, что хулиганы дерутся, несмотря на то, что в это время на станции достаточно многолюдно.

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