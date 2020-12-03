Блогер Reeflay отрицает причастность к смерти подруги во время стрима

Блогер Стас Решетников (Reeflay) отрицает причастность к смерти девушки во время прямого эфира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Решетников во время опроса отрицал свою причастность к смерти его 27-летней знакомой», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, блогер заявил, что девушка принимала наркотики.

2 декабря Решетников в прямом эфире обнаружил на балконе своего дома в Подмосковье неподвижное тело беременной подруги, он не останавливал трансляцию до приезда врачей, которые констатировали смерть девушки. Позже блогера доставили к следователям.

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