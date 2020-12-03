Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Турции
Анна Светлова
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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло 3 декабря в восточной провинции Турции Сиирт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр подземных толчков был зафиксирован на расстоянии 22 км к западу от провинции Сиирт (население - 114 тыс. человек). Очаг землетрясения находился на глубине 20 км.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
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