Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Турции

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло 3 декабря в восточной провинции Турции Сиирт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован на расстоянии 22 км к западу от провинции Сиирт (население - 114 тыс. человек). Очаг землетрясения находился на глубине 20 км.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

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