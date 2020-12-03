В России выросло число школ, ушедших на карантин из-за коронавируса
Катерина Медведева
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В России увеличилось число школ ушедших на карантин из-за коронавируса. Об этом говорится в Telegram-канале министерства просвещения «Большая перемена РФ».
«Всего в 62 школах в 28 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19», — сообщается в Telegram-канале.
В публикации уточняется, что это составляется 0,16% от всех школ в стране.
2 декабря было известно о 49 школах, ушедших на карантин.
Среди отдельных классов на карантин закрыты 0,91% от общего количества.
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