В России выросло число школ, ушедших на карантин из-за коронавируса

В России увеличилось число школ ушедших на карантин из-за коронавируса. Об этом говорится в Telegram-канале министерства просвещения «Большая перемена РФ».

«Всего в 62 школах в 28 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19», — сообщается в Telegram-канале.

В публикации уточняется, что это составляется 0,16% от всех школ в стране.

2 декабря было известно о 49 школах, ушедших на карантин.

Среди отдельных классов на карантин закрыты 0,91% от общего количества.

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