Мишустин поручил до 8 декабря утвердить правила доставки вакцины против COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 8 декабря утвердить правила доставки вакцины против коронавируса в российские регионы. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что на разработку и утверждение временных санитарно-эпидемиологических правил дана неделя. Эти нормы будут регламентировать вопросы доставки препарата.

Поручением должны заняться Роспотребнадзор, Минздрав и Минюст.

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