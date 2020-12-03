Мишустин поручил до 8 декабря утвердить правила доставки вакцины против COVID-19
Анна Светлова
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 8 декабря утвердить правила доставки вакцины против коронавируса в российские регионы. Об этом сообщается на сайте правительства.
Отмечается, что на разработку и утверждение временных санитарно-эпидемиологических правил дана неделя. Эти нормы будут регламентировать вопросы доставки препарата.
Поручением должны заняться Роспотребнадзор, Минздрав и Минюст.
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