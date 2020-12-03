В России введут уголовную ответственность за продажу «веселящего газа»
В России прекратят продажу бесцветного негорючего газа (N2O), который применяется для повышения настроения. Об этом сообщают «Известия».
Соответствующий законопроект «О мерах, направленных на недопущение использования (потребления) физическими лицами закиси азота и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» рассмотрят в Госдуме в декабре, нарушение запрета будет чревато уголовной ответственностью.
Разработка документа началась в 2017 году, первая его редакция появилась в 2018 году. Затем доработанная версия была одобрена правительством.
Как отмечается, необходимость в создании ограничений на использование N2O возникла в 2015 году, когда молодые люди в России и Европе начали использовать его в развлекательных целях. Некоторые случаи приводили к смертельному отравлению данным веществом.
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