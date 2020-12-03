Названа причина пожара в здании московского онкоцентра
Катерина Медведева
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Причиной пожара в реконструируемом корпусе онкоцентра в Москве могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Вероятнее всего, пожар в реконструируемом корпусе больницы произошел в результате неосторожного обращения с огнем», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что также рассматриваются другие версии, в том числе — неисправность электрообогревательных приборов.
Пожар в реконструируемом здании начался в 04.50 мск по адресу улица Дурова, дом 26, строение 5. В ходе тушения были спасены 27 человек, двое погибли. Возгорание потушили на площади 100 кв. метров.
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