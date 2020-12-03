Тело младенца найдено в мусорном баке в Чите

В Чите тело младенца было обнаружено в мусорном баке недалеко от одного из жилых домов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК по региону.

Официальный представитель СУСК по Забайкальскому краю Егор Марков уточнил, что тело новорожденного было обнаружено утром в четверг, 3 декабря, на улице Усуглинской.

По его словам, следователи инициировали проведение доследственной проверки по данному факту. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Марков подчеркнул, что на месте работает полиция и сотрудники СК.

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