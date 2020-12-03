Роспотребнадзор призвал не использовать шарфы вместо масок

В Роспотребнадзоре обратились к россиянам с призывом не заменять защитные маски шарфами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев подчеркнул, что медицинские маски также нужно носить правильно, чтобы они защищали.

«Маски – это средства индивидуальной защиты барьерного типа, они устанавливают препятствие между вирусом и человеком», — уточнил Лебедев.

По его словам, маска должна плотно прилегать к лицу, закрывая рот и нос. Он добавил, что средство индивидуальной защиты следует надевать чистыми руками, держа за веревочки. Ведущий эксперт напомнил, что, согласно рекомендациям, маску следует заменять в течение двух — трех часов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 64,5 млн заболевших, свыше 44,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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