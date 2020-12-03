В Японии выявили новый очаг птичьего гриппа

В японской префектуре Миядзаки была зафиксирована новая вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N8. Об этом сообщает агентство Kyodo.

СМИ уточняет, что очаг заболевания был выявлен на ферме, где содержатся 36 тыс. бройлеров.

При этом в радиусе 10 км от эпицентра заражения находятся еще 4,4 млн кур на 94 хозяйствах.

Информация о том, сколько птиц было обнаружено с гриппом, и сколько бройлеров в результате было уничтожено — не уточняется.

Ранее в этой префектуре также была выявлена вспышка H5N8. Тогда были уничтожены 70 тыс. особей.

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