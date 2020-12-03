СМИ узнали симптомы, которые могут возникнуть после вакцинации от COVID-19

РИА «Новости» ознакомились с памяткой, которую получают люди, прошедшие вакцинацию от коронавируса SARS-CoV-2 препаратом «Спутник V».

Согласно ей, каждый десятый привившийся может ощущать жар, тошноту, а также озноб и слабость. Кроме того, еще 1,5% могут столкнуться с першением в горле или заложенностью в носу.

При этом 5,7% пациентов может испытывать жар, повышение температуры до 37.0 и ломоту в теле и мышцах.

В памятке отмечается, что организм человека хорошо переносит вакцинацию, однако при ощущении легкого недомогания волноваться не стоит, поскольку так проявляется индивидуальная реакция организма.

«При температуре тела выше 38 градусов рекомендуется принять жаропонижающие и обезболивающие (парацетамол или ибупрофен), а если температура тела выше 39 градусов и не снижается в течение четырех часов после приема медикаментов, то необходимо вызвать врача», — говорится в рекомендации.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 64,5 млн заболевших, свыше 44,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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