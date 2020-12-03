При пожаре в онкоцентре в Москве погибли два человека

При пожаре в Московском Международном онкологическом центре на Проспекте Мира погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник уточнил, что возгорание произошло в административном здании, которое было закрыто на реконструкцию. В здании на момент пожара находились рабочие.

Он отмечает, что еще один человек получил травмы, ему оказывается медицинская помощь. Всего были спасены 23 человека.

При этом возгорание удалось ликвидировать на площади 100 «квадратов».

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