В Москве в четверг ожидается до -4°С
Ника Пикекатлет
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В Москве в четверг, 3 декабря, ожидается облачность с осадками в виде мокрого снега. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Так, температура воздуха днем составит до -4°С. Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 3 м/с, вероятность выпадения осадков составит 65%.
Вечером столбики термометров опустятся до -5°С. При этом вероятность выпадения осадков поднимется до 83%.
Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.
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