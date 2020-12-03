В Москве в четверг ожидается до -4°С

В Москве в четверг, 3 декабря, ожидается облачность с осадками в виде мокрого снега. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, температура воздуха днем составит до -4°С. Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 3 м/с, вероятность выпадения осадков составит 65%.

Вечером столбики термометров опустятся до -5°С. При этом вероятность выпадения осадков поднимется до 83%.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

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